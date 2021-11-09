Мамаев сможет вернуться к тренировкам в общей группе к зиме

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев сможет вернуться к тренировкам в общей группе команды до наступления зимы.

Фото: Sport24





Отметим, что 33-летний полузащитник провел 6 матчей за ростовчан в этом сезоне.



Контракт Мамаева рассчитан до декабря текущего года. Напомним, что полузащитник начал выступать за "



Ближайший матч "желто-синих" состоится 21 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени. Соперником команды Виталия Кафанова станет "



Источник: Мамаев продолжает восстанавливаться после операции на ахилловом сухожилии. Ожидается, что он приступит к тренировкам в общей группе "Ростова" уже в нынешнем месяце.Отметим, что 33-летний полузащитник провел 6 матчей за ростовчан в этом сезоне.Контракт Мамаева рассчитан до декабря текущего года. Напомним, что полузащитник начал выступать за " Ростов " с 2019 года.Ближайший матч "желто-синих" состоится 21 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени. Соперником команды Виталия Кафанова станет " Уфа ".Источник: Sport24