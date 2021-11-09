Мамаев продолжает восстанавливаться после операции на ахилловом сухожилии. Ожидается, что он приступит к тренировкам в общей группе "Ростова" уже в нынешнем месяце.
Отметим, что 33-летний полузащитник провел 6 матчей за ростовчан в этом сезоне.
Контракт Мамаева рассчитан до декабря текущего года. Напомним, что полузащитник начал выступать за "Ростов" с 2019 года.
Ближайший матч "желто-синих" состоится 21 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени. Соперником команды Виталия Кафанова станет "Уфа".
Источник: Sport24
Мамаев сможет вернуться к тренировкам в общей группе к зиме
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев сможет вернуться к тренировкам в общей группе команды до наступления зимы.
Фото: Sport24