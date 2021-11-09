"11 мячей - это нормально. Перед сезоном я обещал отцу до зимы забить 10 голов, была такая минимальная планка. Сейчас он требует от меня хет-трики. Ему мало, да и мне тоже. Я уверен мне не дадут зазнаться родители, близкие. Отец говорит, чтобы я не читал о себе в интернете", - цитирует Агаларова "Матч ТВ".
В текущем сезоне форвард провел в РПЛ 14 матчей в которых забил 11 голов. Прямо сейчас он - лучший бомбардир чемпионата с отрывом в 4 мяча от ближайших преследователей.
Напомним, что Агаларов был включен Валерием Карпиным в предварительный список сборной России на матчи против Кипра и Хорватии, но не попал в итоговый состав и был вызван в молодежную сборную.
Агаларов: обещал отцу до зимы забить 10 мячей. Уверен, что родные и близкие не дадут мне зазнаться
Форвард "Уфы" Гамид Агаларов прокомментировал свою высокую результативность в текущем сезоне.
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