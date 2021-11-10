Сообщается, что игрок пропустит матч 15-го тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар». Голландец вернется в общую группу в конце ноября. На данный момент Хендрикс тренируется индивидуально.
Напомним, Хендрикс перешел в "Спартак" в январе 2021-го за 500 тысяч евро. В сезоне 2021/2022 голландец провел 9 матчей за клуб, в которых получил 2 желтые карточки. После матча 12-го тура РПЛ с "Зенитом" Хендрикс пожаловался на воспаление ахиллова сухожилия.
Ранее сообщалось, что "Спартак" хотел отправить Хендрикса во вторую команду, но не смог из-за пункта в контракте.
"Спартак" хотел отправить Хендрикса во вторую команду, но не смог из-за условия контракта
Источник: Metaratings.ru
Источник: Хендрикс вернется к тренировкам в общей группе в конце ноября
По сообщениям источника, опорный полузащитник московского "Спартака" Йоррит Хендрикс вернется к тренировкам в общей группе в конце ноября.
Фото: "Спартак"