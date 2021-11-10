"Ни "Манчестер Сити", ни "Челси" Тюкавиным не интересовались. Это все вбросы. Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался. Но сейчас главное, чтобы Костя закрепился в "Динамо", - цитирует Сафонова "Sport24".
В текущем сезоне Тюкавин провел 14 матчей в РПЛ, в которых успел забить 4 гола и отдать 1 голевую передачу. В сентябре этого года он дебютировал в составе сборной России, выйдя на замену в матче с Кипром.
Нынешняя стоимость 19-летнего нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 6.5 млн евро.
Агент Тюкавина назвал вбросами информацию об интересе "Челси" и "Манчестер Сити"
Алексей Сафонов представляющий интерес форварда "Динамо" Константина Тюкавина прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны "Манчестер Сити" и "Челси".
Фото: ФК "Динамо"