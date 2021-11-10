"Яя мне, как старший сынок. Я и моя жена относимся к нему так, будто мы его с детства воспитывали. Можно сказать, что Яя был на воспитании в моей семье. Он же называет меня папушкой. Это нормально, ведь он относится ко мне как к папе", - цитирует Селюка "Sport24".
Ивуариец закончил футбольную карьеру зимой 2020 года после полугода в китайском "Циндао Хуанхай". В ходе футбольной карьеры Туре становился чемпионом Англии и Испании и обладателем Лиги чемпионов.
В июне этого года 38-летний Яя Туре присоединился к тренерскому штабу грозненского "Ахмата", войдя в штаб Андрея Талалаева. До этого он 3 месяца проработал в донецком "Олимпике"
Селюк: Яя Туре называет меня папушкой, а я отношусь к нему, как будто он мой старший сынок
Дмитрий Селюк, представляющий интересы тренера "Ахмата" Яя Туре, рассказал об отношениях с ивуарийским клиентом.
Фото: Динамо-Киев / Р. Бебех