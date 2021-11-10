Фернандес сообщил, что в последнее время Гинер перестал заходить в раздевалку ЦСКА, чтобы пообщаться с футболистами. Также Марио заявил, что сильно уважает президента клуба и выделил его человеческие качества.
"На самом деле, я с ним не так часто встречался. Раньше он любил приходить в раздевалку, общаться с ребятами, но в последнее время что-то перестал к нам заходить. Тем не менее я его очень сильно уважаю, потому что он действительно замечательный человек. По поводу президента могу сказать только одно слово: он - топ", - заявил Фернандес.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Фернандес поучаствовал в 13 матчах и не отличился результативными действиями.
ЦСКА на данный момент располагается на пятом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе команды Алексея Березуцкого 23 очка.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фернандес сообщил, что Гинер в последнее время перестал заходить в раздевалку ЦСКА
Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался о президенте клуба Евгении Гинере.
Фото: ЦСКА