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Официально: Руденко - игрок "Локомотива"

Московский «Локомотив» объявил о подписании контракта с нападающим Александром Руденко.
Фото: ФК "Локомотив"
Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до лета 2028 года, сообщается в телеграм-канале «железнодорожников».

За «Локомотив» Руденко будет играть под девятым номером.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 35 матчах за подмосковные «Химки» во всех турнирах, забив семь голов. Также на счету Руденко одна результативная передача.

По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

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