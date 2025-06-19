Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до лета 2028 года, сообщается в телеграм-канале «железнодорожников».
За «Локомотив» Руденко будет играть под девятым номером.
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 35 матчах за подмосковные «Химки» во всех турнирах, забив семь голов. Также на счету Руденко одна результативная передача.
По итогам сезона-2024/25 «Локомотив» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Официально: Руденко - игрок "Локомотива"
Московский «Локомотив» объявил о подписании контракта с нападающим Александром Руденко.
Фото: ФК "Локомотив"