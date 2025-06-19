По информации журналиста Эртана Сузгуна, турецкий клуб сделал официальное предложение армейцам о покупке игрока сборной Узбекистана.
В минувшем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 39 матчах за армейцев во всех турнирах, забив три гола. Также на его счету восемь результативных передач. Контракт Файзуллаева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8,1 млн евро.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 армейцы заняли третью строчку в турнирной таблице РПЛ, а также выиграли Кубок России.
Источник: "Башакшехир" сделал предложение ЦСКА о покупке Файзуллаева
«Башакшехир» может приобрести 21-летнего полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА