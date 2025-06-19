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Станислав Магкеев покинул "Пари НН"

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе защитника Станислава Магкеева.
Фото: ФК "Пари НН"
«Мы благодарим Станислава за время, проведенное в «Пари НН», профессиональное отношение и самоотдачу. Желаем новых вызовов и успехов в дальнейшей карьере. До новых встреч в Нижнем Новгороде!», - написано в заявлении «Пари НН» на официальном сайте.

В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 23 матчах за нижегородцев во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Магкеев входит в список интересов «Ростова».

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