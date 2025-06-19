«Мы благодарим Станислава за время, проведенное в «Пари НН», профессиональное отношение и самоотдачу. Желаем новых вызовов и успехов в дальнейшей карьере. До новых встреч в Нижнем Новгороде!», - написано в заявлении «Пари НН» на официальном сайте.
В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 23 матчах за нижегородцев во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Магкеев входит в список интересов «Ростова».
Станислав Магкеев покинул "Пари НН"
Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе защитника Станислава Магкеева.
Фото: ФК "Пари НН"