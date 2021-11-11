"Спартак" наказан за оскорбительные скандирования фанатов команды в адрес соперника во время матча 14-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1). Также клуб оштрафован за использование болельщиками пиротехники, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
"За использование оскорбительных выражений "Спартак" оштрафован на 90 тысяч рублей, а также наказан закрытием секторов B103, B104, B205 и В206 на один домашний матч. Кроме того, за использование пиротехники "Спартак" оштрафован на 40 тысяч рублей", - сообщил Григорьянц.
Источник: Матч ТВ
"Спартак" наказан закрытием четырех секторов домашнего стадиона из-за поведения фанатов во время игры с "Локомотивом"
КДК РФС решил закрыть четыре фанатских сектора на домашней арене "Спартака" на матч 17-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: Plumb Images / Contributor / Leicester City FC / Gettyimages.ru