"У "Локомотива" три тренера за полтора года? Да-да, знаю. Хоть я и давно уехал из России, но у меня там оставались друзья. Тот же Чорлука, который только летом завершил карьеру. "Локомотив" - большой клуб, там нужен результат. В прошлом сезоне команда выиграла Кубок, надеюсь, в этом им удастся стать чемпионами", - сказал Билич.
Хорватский специалист возглавлял "Локомотив" с 2012 по 2013 год. Свой единственный сезон в клубе Билич завершил на девятой строчке чемпионата.
"Железнодорожники" занимают четвертое место в РПЛ после 14 туров. Команда набрала 25 очков.
Ближайший матч команды Маркуса Гисдоля состоится 20 ноября в рамках 15-го тура чемпионата России. Соперником "Локомотива" станет "Ахмат".
Источник: Российская газета
Славен Билич - о "Локомотиве": надеюсь, в этом сезоне им удастся стать чемпионами
Бывший наставник "железнодорожников" Славен Билич надеется на успех московского клуба.
Фото: "Локомотив"