Ткаченко: я бы выделил трансфер Кордобы в "Краснодар". Его купили за нормальные деньги

Ткаченко выделил трансфер форварда Джона Кордобы из "Герты" в "Краснодар". Также он упомянул переходы форварда Матео Кассьерры в "Сочи" и полузащитника Клаудиньо в "Зенит".
"Я бы выделил, например, трансфер Джона Кордобы. Его тоже купили за нормальные деньги, несмотря на "уверенность" наших Telegram-каналов, что за него переплатили. И так можно продолжать. Но для выводов я подождал бы окончания сезона, а пока просто радуюсь появлению у нас таких классных игроков, как Кордоба, Клаудиньо, Матео Кассьерра и других", - сказал Ткаченко.
Отметим, что контракт Кордобы с "Краснодаром" рассчитан до лета 2025 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера колумбийского нападающего составила 20 миллионов евро.
Источник: РБК
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Фото: "Краснодар"