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Ткаченко: я бы выделил трансфер Кордобы в "Краснодар". Его купили за нормальные деньги

Футбольный менеджер Герман Ткаченко высказался о сделках российских клубов в летнее трансферное окно.
Фото: "Краснодар"
Ткаченко выделил трансфер форварда Джона Кордобы из "Герты" в "Краснодар". Также он упомянул переходы форварда Матео Кассьерры в "Сочи" и полузащитника Клаудиньо в "Зенит".

"Я бы выделил, например, трансфер Джона Кордобы. Его тоже купили за нормальные деньги, несмотря на "уверенность" наших Telegram-каналов, что за него переплатили. И так можно продолжать. Но для выводов я подождал бы окончания сезона, а пока просто радуюсь появлению у нас таких классных игроков, как Кордоба, Клаудиньо, Матео Кассьерра и других", - сказал Ткаченко.

Отметим, что контракт Кордобы с "Краснодаром" рассчитан до лета 2025 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера колумбийского нападающего составила 20 миллионов евро.

Источник: РБК

Ткаченко: иногда я думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России


Теги: Ткаченко Кордоба Краснодар
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