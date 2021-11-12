Ткаченко летом предлагал купить "Спартаку" одноклубника Кокорина

Об этом сообщает футбольный агент Герман Ткаченко.
— Ни для кого не секрет, что они искали правого защитника. Я предлагал воспользоваться затыком в переговорах между "Фиорентиной" и "Марселем" по Лироле, но такой бюджет был недоступен для "Спартака", — рассказал Ткаченко "РБК Спорту".
24-летний Лирола стал игроком "Марселя" за 6,5 миллиона евро (Данные Transfermarkt). Единственной покупкой "Спартака" летом стал защитник Максимилиано Кофрие. Лирола ранее выступал за "фиалок" вместе с российским нападающим Александром Кокориным.
"Спартак" после 14 туров чемпионата России занимает девятую строчку чемпионата России с 19 очками.
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Бывший защитник "Фиорентины" Поль Лирола мог стать игроком "Спартака".
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