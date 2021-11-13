"Я не кровожадный. Все мы иногда не контролируем эмоции и выдаем слова, не до конца понимая то, как их можно расценить. Человек уточнил свои слова, у меня к нему претензий больше нет. Разойдемся мирно", - цитирует Червиченко "РБ Спорт".
Напомним, в ноябре прошлого года Сычев в эфире собственного шоу на ютубе заявил, что в начале 2000-х ему угрожали переломать колени, если он не подпишет новый контракт со "Спартаком". После этого Червиченко подал заявление в полицию, потребовав извинения и моральную компенсацию.
В эфире сегодняшнего выпуска Сычев сказал, что его слова были неправильно истолкованы и фраза про колени не была адресована Червиченко.
Червиченко - о конфликте с Сычевым: я не кровожадный. Человек уточнил свои слова, разойдемся мирно
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что больше не имеет претензий к экс-футболисту Дмитрию Сычеву.
Фото: Sportbox