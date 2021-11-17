"У нас есть предварительные договоренности о том, кто будет финансировать футбольный клуб "Уфа", и мы надеемся, что в ближайшие если не дни, то недели эти предварительные договоренности доведём до той стадии, когда это от слов превратится в документы и в последующем – в финансирование", – цитирует Назарова ТАСС.
Напомним, в октябре 2021-го глава республики Радий Хабиров заявил, что в скором времени у клуба появится базовый спонсор. "Спорт-Экспресс" вышел с информацией, что это может быть "Башнефть".
"Уфа" занимает 12-ю строчку в таблице РПЛ. У клуба со столицы Башкирии 14 очков в 14 играх. Следующий матч "Уфа" проведет 21 ноября с "Ростовом". Начало встречи запланировано на 14:00 по Москве.
Правительство Башкирии: у нас есть договоренности о финансировании "Уфы"
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров рассказал о дальнейшем финансировании клуба.
Фото: ФК "Уфа"