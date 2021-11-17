Напомним, ранее сообщалось, что Зобнин попросил руководство "Спартака" уменьшить ему зарплату, поскольку, по мнению игрока, она была неоправданно высокой.
Свищев назвал этот случай небывалым для российского футбола. По словам депутата, Зобнин подал положительный пример другим футболистам.
"Действительно небывалый случай для нашего футбола. Сейчас идет тенденция на определение должной зарплаты наших футболистов. Все обсуждают, что надо сделать минимальную и бонус или просто уменьшить всем зарплату. В рамках этого, конечно, вопрос о личном примере Романа - положительный", - сказал Свищев.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Зобнин попросил руководство "Спартака" уменьшить ему зарплату
В Госдуме отреагировали на информацию о просьбе Зобнина понизить ему зарплату
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о просьбе хавбека "Спартака" Романа Зобнина насчет уменьшения зарплаты.
Фото: "Спартак"