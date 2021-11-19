"Мы были ошарашены. Черевченко связался с нами в течение двух дней, сказал, что вышло руководство "Химок", все срослось быстро. Если брать по России, то, наверное, это самый быстрый камбэк", - цитирует Семшова "Матч ТВ".
Напомним, о расторжении контракта Игоря Черевченко "Химки" объявили 25 октября. Вместе с ним клуб покинули и его помощники Игорь Семшов и Валерий Климов.
После ухода специалиста "Химки" сыграли вничью с "Уралом" (0:0), "Балтикой" в Кубке России (0:0) и проиграли "Крыльям Советов" (0:3). Сегодня Игорь Черевченко вместе с помощниками снова официально возглавил "Химки".
Сейчас "Химки" находятся в зоне вылета, у них в активе 12 очков после 14 туров. В нынешнем сезоне подмосковная команда выиграла всего 2 матча.
Семшов - о возвращении в тренерский штаб "Химок": мы были ошарашены. Наверное, это самый быстрый камбэк в России
Игорь Семшов прокомментировал возвращение к работе в "Химках" в тренерском штабе Игоря Черевченко.
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