"Мы подготовились хорошо, до удаления у "Локомотива" не было 100-процентных моментов, хорошо работали по прессингу - в середине тайма это стало проявляться.
К сожалению, матч должен был закончиться 5:0, а завершили только 2:1, а про три штанги - это отдельный разговор. Удовлетворен работой команды", - сказал Талалаев.
"Ахмат" победил в Москве "Локомотив". На 34-й минуте прямую красную карточку получил защитник "Локомотива" Мурило. С этого же штрафного Даниил Уткин открыл счет в матче. Во втором тайме преимущество команды Андрея Талалаева увеличил Артем Полярус. Виталий Лисакович отыграл один мяч, но больше команды не забивали. Победа "Ахмата" - 2:1.
После этой победы "Ахмат" поднялся на 8-е место в таблице чемпионата России, набрав 21 очко. "Локомотив" располагается на 4-й строчке, имея в своем активе 25 очков.
Источник: Матч ТВ
Талалаев: "Ахмат" должен был обыграть "Локомотив" со счетом 5:0
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев подвел итоги матча 15-го тура РПЛ с "Локомотивом" (2:1).
Фото: РПЛ