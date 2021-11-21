"Я думаю, что потеряли очки, потому что мы играли дома с нашим прямым конкурентом по таблице. В данной ситуации идет борьба за выживание. Мы просили ребят, чтобы они не питали никаких иллюзий, что мы в чем-то сильнее. Матчи с "Уфой" всегда очень тяжелые", - цитирует Кафанова пресс-служба "Ростова".
"Ростов" дважды отыгрывался в матче с уфимцами после голов Агаларова. Сначала с пенальти отличился Полоз, а затем во втором тайме счет удалось сравнять Алмквисту.
После ничейного результата ростовчане остались на 11-м месте в таблице, набрав 17 очков за первый круг. "Уфа" с 15-ю очками находится на одну строчку ниже.
Виталий Кафанов официально возглавил "Ростов" 26 октября. С того момента его подопечные дважды сыграли вничью и разгромили "Рубин" (5:1).
Кафанов - о ничьей "Ростова": просили ребят, чтобы они не питали иллюзий, что они в чем-то сильнее "Уфы"
Главный тренер "Ростова" Виталий Кафанов прокомментировал итоги матча 15-го тура РПЛ против "Уфы" (2:2).
Фото: ФК "Ростов"