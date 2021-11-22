— Да, я слышал, конечно, про то, что происходит. Про все эти сливы, переписки. Но я никогда не стремился узнавать специально, что, кто, про кого, где написал.
— Есть моменты, о которых я даже не должен знать. Я в команде, и я должен прежде всего заниматься тем, что происходит на поле, — рассказал футболист в диалоге с "Комсомольской правдой".
В частности, речь идет о телеграм-канале жены владельца "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой, которая весной и летом 2021 года вела свой блог на этой платформе. На канале Салиховой было множество сливов личных переписок с бывшими работниками клуба и раскрытие множество материалов по теме "Спартака".
Джикия: Тедеско ни на миг не дал повода думать, что он просто дорабатывает контракт. Поэтому мы и смогли взять серебро
Джикия: я слышал про все сливы, переписки, но есть моменты, о которых даже я не должен знать
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался на тему информационных скандалов, которые происходили вокруг клуба.
Фото: РПЛ