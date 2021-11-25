Напомним, что накануне Соболев оформил дубль в победном матче "Спартака" с "Наполи" в групповом раунде Лиги Европы (2:1).
Парфенов отметил, что удачная игра против "Наполи" - не определяющий фактор в вопросе потенциального приглашения Соболева в сборную. При этом, если нападающий будет успешно выступать и в дальнейшем, он попадет в национальную команду, считает Парфенов.
"Что касается вызова в сборную Соболева, до стыковых матчей еще четыре месяца. Если сможет держать уровень, любой тренер, который будет тренировать сборную, вызовет его. Но сыграть один матч - это мало. То же самое касается и разговоров о том, заслужил ли место в национальной команде Селихов", - заявил Парфенов.
Отметим, что стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 пройдут в марте. Жеребьевка стыковых игр состоится 26 ноября в Цюрихе.
Источник: РБ Спорт
Парфенов - о возможном вызове Соболева в сборную: сыграть один успешный матч - это мало
Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Парфенов высказался о возможном вызове форварда "красно-белых" Александра Соболева в сборную России на стыковые матчи за выход на ЧМ-2022.
Фото: Sport24