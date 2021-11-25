Напомним, ранее сообщалось, что Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА. Вскоре игрок покинет "Кайрат" по завершении срока действия контракта. Соглашение 37-летнего бразильца с казахстанским клубом действует до 31 декабря текущего года.
Ярошик отметил, что ЦСКА нуждается в таком опытном футболисте, как Вагнер Лав. При этом важно, захочет ли сам нападающий переходить в ЦСКА, считает Ярошик.
"Видно, что команде нужен такой опытный игрок, как Вагнер, который умеет решать моменты, забивать голы, находить возможности выйти один на один. <...> Мне интересно, хочет ли он сам играть. Мы всегда обсуждаем, поможет ли это команде, но я не видел нигде его слов, чтобы он сам хотел этого. Так что будем следить, как всё пойдет", - сказал Ярошик.
Источник: Eurostavka
Вагнер Лав может подписать с ЦСКА контракт до конца сезона
Ярошик: видно, что ЦСКА нужен такой опытный игрок, как Вагнер Лав
Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик высказался о возможном возвращении форварда Вагнера Лава в московский клуб.
Фото: "Кайрат"