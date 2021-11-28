Напомним, под конец этой игры фанаты "армейцев" устроили файер-шоу на своих секторах. По этой причине им не разрешили сразу покинуть стадион после финального свистка. На выходе их встретили сотрудники ОМОНА и начали массово помещать в автозаки за использование пиротехники.
"Сотрудниками полиции после проведения на стадионе "ВЭБ-Арена" спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности", - приводит "Матч ТВ" слова дежурного офицера УИиОС ГУ МВД России по г. Москве.
ЦСКА в 16-ти матчах набрал 24 очка и занимает 6-е место в таблице чемпионата России. В следующем туре "армейцы" в гостях сыграют против "Крыльев Советов". Игра в Самаре пройдет 4 декабря, начало - в 14:00 мск.
В ЦСКА отреагировали на задержания фанатов после матча с "Зенитом"
В МВД сообщили причины задержания фанатов ЦСКА
В правоохранительных органах сообщили причины задержания болельщиков ЦСКА после домашнего матча 16-го тура РПЛ против "Зенита" (0:2).
Фото: ПФК ЦСКА