- Массовая ответственность у нас запрещена. Необходимо было выявить подозреваемых на месте. Насколько знаю, файеров не было и десятка, а задержано было порядка 400 человек. Вместе с тем еще и несовершеннолетние. Думаю, будет дана оценка профессионализма действий сотрудников полиции. На мой взгляд, это неправильно и незаконно, - передает слова Князева "Чемпионат".
На последних минутах матча 16 тура чемпионата России ЦСКА - "Зенит" (0:2) сектора активной поддержки красно-синих организовали масштабное пиротехническое шоу. После игры органы правопорядка на длительное время заблокировали фанатскую трибуну "армейцев", никуда не выпуская с нее болельщиков, после чего стали задерживать их и отправлять в территориальные отделения полиции.
"В отделении не было никаких разбирательств. Никто не допрашивал". Фанат ЦСКА рассказал о своем задержании
Юрист - о задержании фанатов ЦСКА: массовая ответственность у нас запрещена. Это неправильно и незаконно
Юрист Андрей Князев прокомментировал ситуацию с массовым задержанием болельщиков ЦСКА после файер-шоу на трибуне во время матча 16 тура РПЛ с "Зенитом".
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