Лоза отметил, что не удивлен победами "Спартака" над "Наполи" в матчах Лиги Европы. При этом, по его словам, в чемпионате России игрокам "красно-белых" не хватает мотивации.
"Меня совершенно не удивляют две победы "красно-белых" над "Наполи". Тем игрокам, которые находятся сейчас в "Спартаке", неинтересно в холодной России. Им всем хочется побыстрее уехать играть в Европу. Именно поэтому в чемпионате России они и идут на десятом месте", - сказал Лоза.
Отметим, что "Спартак" располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам 16 туров чемпионата. Команда Руя Витории имеет в запасе 20 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Лоза: меня совершенно не удивляют две победы "Спартака" над "Наполи"
Музыкант Юрий Лоза поделился мнением о выступлениях "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: "Спартак"