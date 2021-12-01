Ранее появилась информация, что московский клуб ведет переговоры по трансферу игрока.
Отмечается, отец полузащитника родом из Новосибирска, а мать - из Казахстана, поэтому футболист имеет право получить российское гражданство.
"Безушков – нормальный футболист по игровым качествам. Но не думаю, что для "Спартака". Естественно, у него есть способности. Например, Умяров отдает мяч назад, а Безушков – вперед. Если сравнивать его с Умяровым или Литвиновым, то это человек на две головы выше", - цитирует Проничева "РБ Спорт".
24-летний немецкий полузащитник играет за "Ян Регенсбург" с 2019 года. Безушков является воспитанником "Штутгарта". Ранее полузащитник вызывался в молодежную сборную Германии.
СМИ: "Спартак" ведет переговоры по переходу немецкого полузащитника Безушкова
"Спартаку" нужен игрок уровня Клаудиньо и Малкома". Тарханов - об интересе красно-белых к Безушкову
Проничев: Безушков по сравнению с Умяровым и Литвиновым на две головы выше
Бывший нападающий "Локомотива" Михаил Проничев прокомментировал возможный переход полузащитника клуба "Ян Регенсбург" Макса Безушкова в "Спартак".
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