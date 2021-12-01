Газизов рассказал, может ли "Уфа" прекратить существование из-за финансовых проблем

Газизов допустил, что "Уфа" может прекратить существование из-за финансовых трудностей. Вместе с тем сейчас уфимцы, несмотря на проблемы клуба, создают конкуренцию более богатым командам, отметил Газизов.
"Может ли погибнуть "Уфа"? Конечно. В любом случае региональные клубы так или иначе зависят от помощи руководства. Но мы конкурируем с огромными компаниями с сумасшедшими бюджетами. Вот мы играли со "Спартаком", у которого бюджет более 10 миллиардов рублей. А у нас - 650 миллионов. И мы создаем конкуренцию!" - сказал Газизов.
Напомним, что "Уфа" сыграла вничью со "Спартаком" в матче 16-го тура РПЛ (1:1).
На данный момент "Уфа" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в запасе 16 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
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Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов ответил на вопрос о финансовых проблемах клуба.
Фото: "Уфа"