Газизов отметил, что руководство "Спартака" не выполнило обещание передать клуб в управление болельщикам.
"Я бы тоже на месте болельщиков "Спартака" был недоволен. Им сказали, что "Спартак" будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания в мою сторону", - заявил Газизов.
Напомним, что в 2019 году владелец "Спартака" Леонид Федун заявлял, что собирается передать клуб под управление болельщиков.
Отметим, что летом 2020 года Газизов был назначен гендиректором "Спартака". В декабре 2020-го он покинул этот пост.
Источник: Спорт-Экспресс
Газизов: мои отношения с Федуном и Заремой закончились после того, как они перестали выполнять наши договоренности
Газизов: на месте болельщиков "Спартака" я тоже был бы недоволен руководством клуба
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее работавший в "Спартаке", заявил, что понимает болельщиков "красно-белых", которые недовольны действиями клубного руководства.
Фото: "Спартак"