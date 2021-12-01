Газизов: на месте болельщиков "Спартака" я тоже был бы недоволен руководством клуба

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее работавший в "Спартаке", заявил, что понимает болельщиков "красно-белых", которые недовольны действиями клубного руководства.

Фото: "Спартак"





"Я бы тоже на месте болельщиков "Спартака" был недоволен. Им сказали, что "Спартак" будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания в мою сторону", - заявил Газизов.



Напомним, что в 2019 году владелец "Спартака" Леонид Федун заявлял, что собирается передать клуб под управление болельщиков.



Отметим, что летом 2020 года Газизов был назначен гендиректором "Спартака". В декабре 2020-го он покинул этот пост.



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Газизов: мои отношения с Федуном и Заремой закончились после того, как они перестали выполнять наши договоренности Газизов отметил, что руководство " Спартака " не выполнило обещание передать клуб в управление болельщикам."Я бы тоже на месте болельщиков "Спартака" был недоволен. Им сказали, что "Спартак" будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания в мою сторону", - заявил Газизов.Напомним, что в 2019 году владелец "Спартака" Леонид Федун заявлял, что собирается передать клуб под управление болельщиков.Отметим, что летом 2020 года Газизов был назначен гендиректором "Спартака". В декабре 2020-го он покинул этот пост.Источник: Спорт-Экспресс