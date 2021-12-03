"Знаем, что наши болельщики, которых ожидается на матче более тысячи, покинут трибуны на 19-й минуте 11-й секунде. Мы видим, что с ними солидарны фанатские объединения других клубов. Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков. Мы все равно вместе", – цитирует Аксенова Sport24.
Напомним, что под конец встречи с "Зенитом" фанаты "армейцев" устроили файер-шоу на своих секторах. По этой причине им не разрешили сразу покинуть стадион после финального свистка. На выходе их начали массово задерживать сотрудники ОМОНА.
В связи с этими событиями члены фанатского объединения ЦСКА объявили, что покинут трибуны по ходу встречи с "Крыльями Советов".
Матч "Крылья Советов" - ЦСКА пройдет 4 декабря в Самаре. Встреча стартует в 14:00 по московскому времени.
ЦСКА - о предстоящей акции протеста болельщиков: понимаем их решение. Мы все равно вместе
Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов прокомментировал решение болельщиков клуба покинуть трибуну по ходу встречи с "Крыльями".
Фото: "Чемпионат"