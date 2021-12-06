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Гаджиев: видна работа Семака по управлению "Зенитом"

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о нынешнем положении дел в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
В последнем матче петербургский клуб сыграл дома вничью с "Ростовом" (2:2) в матче 17-го тура РПЛ. "Сине-бело-голубые" смогли отыграться со счета 0:2.

"Зенит" продолжает единолично возглавлять таблицу чемпионата России, набрав в 17 матчах 37 очков.

"Работа Сергея Семака по управлению командой все равно видна. Ни про одного его футболиста нельзя сказать, что играет явно ниже своих возможностей и проявляет безразличие. Наоборот, "сине-бело-голубые" почти всегда демонстрируют уровень, который рядом с максимальным", - сказал Гаджиев.

В среду, 8 декабря, "Зенит" на своем поле проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против "Челси". Игра на "Газпром Арене" начнется в 20:45 мск.

А в воскресенье, 12 декабря, подопечные Семака в Москве встретятся с "Динамо". Отметим, что "бело-голубые" отстают от "Зенита" на 2 очка.

Источник: "Спорт уик-энд"


Теги: Гаджиев Семак Зенит
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