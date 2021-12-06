После игры с "Уфой", состоявшейся в рамках 17-го тура РПЛ и завершившейся победой "Динамо" со счетом 2:0, у Шиманьского был выявлен сильный ушиб, сообщает источник.
Участие игрока в матче против "Зенита" остается под вопросом. Тренерский штаб "Динамо" примет решение об участии Шиманьского непосредственно перед игрой.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний Шиманьски провел 16 матчей, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
Матч "Динамо" - "Зенит" пройдет 12 декабря в рамках 18-го тура РПЛ.
Источник: Чемпионат
СМИ: Шиманьски избежал серьезной травмы, но его участие в игре с "Зенитом" под вопросом
Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьски, получивший повреждение в матче с "Уфой", избежал серьезной травмы.
Фото: "Динамо"