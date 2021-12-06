Матчи Скрыть

Сделать ставку

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат
П1 3.75X 3.55П2 2.03

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Хетафе
23:00
АтлетикНе начат
П1 3.75X 2.95П2 2.32

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
20:30
УдинезеНе начат
П1 2.36X 3.4П2 3
Кальяри
22:45
ТориноНе начат
П1 3.2X 3.25П2 2.4

СМИ: Шиманьски избежал серьезной травмы, но его участие в игре с "Зенитом" под вопросом

Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьски, получивший повреждение в матче с "Уфой", избежал серьезной травмы.
Фото: "Динамо"
После игры с "Уфой", состоявшейся в рамках 17-го тура РПЛ и завершившейся победой "Динамо" со счетом 2:0, у Шиманьского был выявлен сильный ушиб, сообщает источник.

Участие игрока в матче против "Зенита" остается под вопросом. Тренерский штаб "Динамо" примет решение об участии Шиманьского непосредственно перед игрой.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний Шиманьски провел 16 матчей, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.

Матч "Динамо" - "Зенит" пройдет 12 декабря в рамках 18-го тура РПЛ.

Источник: Чемпионат


Теги: Шиманьски Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Лоза раскритиковал работу судей в матче "Динамо" - "Уфа"
Анчелотти рассказал о цели "Реала" в Лиге чемпионов
Мещеряков: в "Локомотиве" достаточно профессионалов. Они знают, что делают 1
Кафельников: Федун - худший президент в истории российского футбола 2
Мещеряков высказался о потенциальном возвращении в "Локомотив"
Газизов: с удовольствием пригласил бы Кокорина в "Уфу", но у нас нет таких финансовых возможностей 5
Пять лет Селихова в "Спартаке": чемпионство, травмы, 0:7 от "Ливерпуля", травмы и суперкамбэк 3
Лунев впервые сыграет за "Байер" в ближайшем матче Лиги Европы
Полузащитник "Ахмата" Коновалов получил ушиб голеностопного сустава после фола со стороны Соболева 1
СМИ: Шиманьски избежал серьезной травмы, но его участие в игре с "Зенитом" под вопросом 4
Источник: "Локомотив" начал переговоры по трансферу защитника "Урала" Адамова 2
Два футболиста команды "Металлург-Видное" отстранены от футбола на пять лет за игру на тотализаторе
Пустовойтова вошла в тройку лучших арбитров года в женском футболе по версии IFFHS
Точилин: если "Динамо" проиграет "Зениту", это не будет катастрофой для команды Шварца 2
СМИ: окружение Месси сомневается в способностях Почеттино 6
Апелляционный суд взыскал с ЦСКА более 348 млн рублей по делу о строительстве стадиона 2
Шварц ответил на вопрос, не считает ли он игру "Динамо" слишком рискованной для РПЛ 3
"Все красноречиво описывают статистические данные". Мурзагулов - о сравнениях Агаларова с Тюкавиным 2
"Мы тоже с вами". Шунин поддержал болельщиков "Динамо", покинувших трибуну в матче с "Уфой" 1
Кобелев: "Динамо" и "Зенит" - основные претенденты на чемпионство 1
Калиниченко - о Ваноли: бред продолжается. Сейчас он приедет и будет знакомиться со "Спартаком" на удаленке 6
"Фиорентина" рассматривает два варианта расставания с Кокориным 9
В "Роторе" объяснили назначение Куликова на пост главного тренера
Источник: "Локомотив" решил не выкупать Анджорина у "Челси" 7
В Федерации футбола Венгрии отреагировали на информацию о возможном назначении Черчесова главным тренером сборной 6
Кафанов рассказал, что полтора года не получал зарплату в "Рубине"
Макаров: сделаем все возможное, чтобы не отдать "Зениту" первое место 8
Бывший тренер "Велеса" Куликов возглавил "Ротор"
Бальбуэна - о матче с "Зенитом": сделаем все, чтобы выйти на первую строчку 2
Гаджиев: видна работа Семака по управлению "Зенитом" 3
Все новости
-