Газизов сообщил, что "Уфа" не может пригласить Кокорина, поскольку не способна удовлетворить финансовые запросы игрока.
"Готов ли я позвать Кокорина в "Уфу"? Я-то готов. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Я бы с удовольствием его пригласил, зная уровень Кокорина. "Уфа" не потянет его финансовые запросы? Конечно", - сказал Газизов.
Напомним, что Кокорин перешел в "Спартак", когда Газизов являлся гендиректором московского клуба. После ухода Газизова из "Спартака" "красно-белые" продали нападающего "Фиорентине".
В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кокорин принял участие в четырех матчах и не отметился результативными действиями.
Источник: Спорт-Экспресс
Газизов: с удовольствием пригласил бы Кокорина в "Уфу", но у нас нет таких финансовых возможностей
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, готов ли он пригласить в клуб форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: "Фиорентина"