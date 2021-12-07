По словам Орещука, "Динамо" может рассмотреть вариант с продажей Шиманьского летом. При этом в зимнее трансферное окно игрок вряд ли покинет клуб, считает Орещук. Также он рассказал, что ранее Шиманьски мог перейти в один из итальянских клубов.
"Летом, думаю, могут рассмотреть предложения, а сейчас вряд ли отпустят Шиманьского. Раньше уже были варианты из Италии, давали около 12 миллионов. Был джентльменский договор у клуба с агентом о том, что зимой не продадут в другую команду ни за какие деньги", - сказал Орещук.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что к Шиманьскому есть интерес в Англии.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Шиманьски провел 16 матчей, забил пять голов и сделал шесть результативных передач.
Источник: Metaratings
Орещук: сейчас "Динамо" вряд ли отпустит Шиманьского, но клуб может рассмотреть предложения летом
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался о возможном уходе полузащитника Себастьяна Шиманьского из московского клуба.
Фото: Sport24