"Я считаю, что фактически провозглашенное назначение Ваноли - это неуважение к действующему тренеру, так делать нельзя. Витория уже заработал себе баллы в Европе. В любом случае, я думаю, что Руй Витория работу в «Спартаке» занесет себе в плюс. Увы, мы так и не сможем получить полную картину его возможностей", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в середине декабря состоится итоговое заседание совета директоров "Спартака" за 2021 год, на котором будет принято решение об увольнении Руя Витории.
Новым главным тренером красно-белых станет итальянский специалист Паоло Ваноли. Сообщалось, что Ваноли прибудет в Россию в течение ближайших двух недель, сейчас идет оформление для него туристической визы. Ваноли входил в тренерские штабы Антонио Конте в "Челси" и "Интере".
Действующим наставником красно-белых является Руй Витория. В субботу, 4 декабря, команда под его руководством в меньшинстве обыграла "Ахмат" (2:1) в 17-м туре РПЛ.
Источник: отставка Руя Витории состоится в середине декабря
Черданцев: "Спартак" не дал нам возможности полноценно оценить все качества Витории
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев прокомментировал возможную отставку главного тренера "Спартака" Руя Витории и назначении на эту должность Паоло Ваноли.
Фото: ФК "Спартак"