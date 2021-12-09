— Поздравляю Захаряна с победой! Арсен хорошо себя проявил в 2021 году.
Что касается Гамида, всё хорошо. Второе место — достойное. Дай бог, это только начало, — цитирует Агаларова-старшего "Чемпионат".
"Первая пятёрка" — награда, вручаемая лучшему российскому молодому игроку года. Выбирают победителя представители клубов РФС, РПЛ, журналисты.
21-летний Агаларов с 312 набранными баллами занял в голосовании второе место, уступив первую строчку полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну.
Агаларов в нынешнем сезоне стал автором 13 голов в 17 матчах чемпионата России. Форвард является лучшим бомбардиром чемпионата.
Захарян признан лучшим молодым игроком года в РПЛ
Отец Агаларова — о результатах "Первой пятерки": поздравляю Захаряна с победой. Второе место — достойное
Руслан Агаларов, отец нападающего "Уфы" Гамида Агаларова, прокомментировал результаты премии "Первая пятёрка".
Фото: ФК "Уфа"