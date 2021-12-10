"Я счастлив, что некоторое время назад Руй Витория каким-то непонятным образом разглядел или прочитал в моем телеграм-канале про Селихова. Видимо, я ему подсказал, больше же некому, что есть такой вратарь, который сидит на лавке и который потенциально голкипер "Спартака" номер один, что его нужно срочно вытаскивать. Руководство "Спартака", не благодарите меня!" - сказал Губерниев.
Напомним, что накануне Селихов помог "Спартаку" победить "Легию" в матче заключительного тура группового раунда Лиги Европы. В компенсированное ко второму тайму время он отбил пенальти. В итоге "Спартак" победил польскую команду с минимальным счетом. Этот успех позволил "красно-белым" занять первое место в группе. "Спартак" квалифицировался в 1/8 финала Лиги Европы. "Легия" заняла последнее место в группе и завершила выступления в еврокубках.
Отметим, что в чемпионате России "Спартак" располагается на девятом месте в турнирной таблице. В активе команды Руя Витории 23 очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Губерниев: видимо, я подсказал Витории выпускать на поле Селихова. Руководство "Спартака", не благодарите меня!
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении наставника "Спартака" Руя Витории сделать Александра Селихова основным вратарем команды.
Фото: РИА Новости