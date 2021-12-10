Матч "Динамо" - "Зенит" состоится в воскресенье, 12 декабря. Игра на "ВТБ Арене" начнется в 14:00 мск. Главным арбитром встречи будет Сергей Карасев. За систему ВАР ответственным назначен Владимир Москалев.
"Динамовцам, наверное, чуть посложнее будет в этом противостоянии. Они будут очень мотивированы, чтобы победить и обойти питерцев в турнирной таблице. Предпочтение отдам "Зениту", они сыграли матч в Лиге Чемпионов и находятся в игровом тонусе. "Динамо" тяжело будет выиграть, мне кажется, будет ничья", - приводит слова Березовского Metaratings.
"Динамо" победило "Уфу" (2:0). "Бело-голубые" провели большую часть встречи в численном большинстве. "Зенит" в 17-м туре РПЛ сыграл вничью с "Ростовом" (2:2), а после этого в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов на своем поле разошелся миром с "Челси" (3:3). Петербургский клуб сыграет в плей-офф Лиги Европы, где стартует с раунда стыковых матчей.
Березовский: "Динамо" тяжело будет обыграть "Зенит"
Бывший голкипер "Зенита" и "Динамо" Роман Березовский поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между лидерами чемпионата.
Фото: ФК "Зенит"