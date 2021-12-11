— Нет четкого понимания по преимуществу "Динамо" перед "Зенитом" из-за большей подготовки. Команда планомерно могла готовиться к "Зениту", а у соперника была игра с "Челси".
Но "Зенит" достаточно качественно сыграл и добился положительного результата, что может подстегнуть в психологическом плане, потому что команда Сергея Семака ни в чем не уступала "Челси, — цитирует Точилина ТАСС.
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" сыграл вничью с "Челси" (3:3) на домашнем поле. Завтра, 12 декабря, команда Сергея Семака в гостевой встрече сыграет против "Динамо" в рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 14:00 мск и определит лидера турнирной таблицы чемпионата на зимнюю паузу.
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Точилин: нет четкого понимания по преимуществу "Динамо" перед "Зенитом" из-за большей подготовки
Бывший футболист "Динамо" Александр Точилин поделился ожиданиями от встречи команды против "Зенита" в 18-м туре РПЛ.
Фото: ПФК "Сочи"