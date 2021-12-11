— Сможет ли Альварес заменить Азмуна? Это тоже сложно сказать, потому что я этого игрока не знаю, не знаю, как он играет. Азмун очень хороший и сильный игрок, поэтому заменить его будет очень тяжелой задачей не только для этого парня, — цитирует Петржелу Eurostavka.
Ранее сообщалось, что санкт-петербургский "Зенит" может предложить 15 миллионов евро за нападающего уругвайского "Пеньяроля" Агустина Альвареса.
Контракт 26-летнего Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. В нынешней кампании иранский футболист в 21 матче забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи.
Петржела: "Зенит" исторически хорошо играет в Москве, поэтому победит "Динамо"
Петржела: Азмун очень хороший и сильный игрок, поэтому заменить его будет очень тяжелой задачей
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал интерес команды к нападающему "Пеньяроля" Агустину Альваресу.
Фото: ФК "Зенит"