"Августин и наша компания высоко ценим интерес "Зенита". Мы готовы приехать в любой момент, когда клуб захочет продолжить расти", - цитирует агента "РБ Спорт".
Информация о возможном переходе Альвареса появилась 9 декабря. Сообщалось, что питерцы готовы выложить за форварда 15 млн евро. Вчера стало известно, что в борьбу за уругвайца также готова вступить "Фиорентина".
В текущем сезоне Альварес провел 40 матчей за "Пеньяроль" во всех турнирах, в которых забил 23 мяча.
Агент Альвареса - о возможном переходе в "Зенит": мы готовы приехать в любой момент
Эдгардо Ласильвия, представляющий интересы форварда "Пеньяроля" Августина Альвареса, прокомментировал возможный переход его клиента в "Зенит".
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