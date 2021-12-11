"Стану ли я ассистентом Ваноли в "Спартаке"? Вообще-то я и сам не знаю. Есть кое-что, о чем мы общаемся, но ничего еще не организовано. пока общаюсь только с Паоло", - цитирует Донаделя "Матч ТВ".
Напомним, в начале декабря появилась информация, что приезд Ваноли в Россию ожидается в течении двух недель. Позже стало известно, что презентация Ваноли в качестве нового главного тренера "Спартака" ожидается 17 декабря.
До этого Ваноли работал ассистентом Антонио Конте в "Челси" и "Интере", но не вошел в штаб специалиста в "Тоттенхэме", это как раз связывали с возможным назначением Ваноли в "Спартак".
Прямо сейчас "Спартак" идет 9-м в РПЛ в преддверии встречи с "Сочи", которая пройдет в понедельник. Также красно-белые с первого места вышли из группы Лиги Европы, обойдя "Лестер", "Наполи" и "Легию".
Донадель - о возможном вхождении в тренерский штаб Ваноли в "Спартаке": пока ничего еще не организовано
Бывший тренер "Фиорентины" Марко Донадель прокомментировал свой возможный приезд в Россию в качестве ассистента Паоло Ваноли.
Фото: Eurosport.com