— Какая-то команда в России радует меня игрой? Да, "Динамо". Я на протяжении полутора лет говорю, что "Динамо" мне очень нравится, — рассказал Быстров в интервью "Чемпионату".
Московское "Динамо" сегодня, 12 декабря, сыграет с "Зенитом" в домашнем матче 18-го тура чемпионата России. Матч начнётся в 14:00 мск.
Команда Сандро Шварца после 17 матчей РПЛ занимает второе место в турнирной таблицы с 35 очками.
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Быстров: я на протяжении полутора лет говорю, что "Динамо" мне очень нравится
Бывший российский футболист Владимир Быстров признался, что ему симпатизирует игра московского "Динамо".
Фото: РИА Новости