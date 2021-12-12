Сообщается, что 33-летний футболист станет игроком команды на правах свободного агента, потому что в декабре у полузащитника истекает контракт с донским клубом.
Мамаев выступает за "Ростов" с сентября 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник в шести матчах во всех турнирах не отметился голевыми действиями.
Ранее российский футболист выступал за "Краснодар", ЦСКА и "Торпедо".
Источник: РБ Спорт.
Источник: Мамаев может стать игроком "Химок" в январе
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев в зимнее трансферное окно может стать игроком "Химок".
Фото: ФК "Ростов"