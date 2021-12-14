— Андрея, естественно, все устраивает. Считаю, что решение о переходе в "Динамо" было очень правильным, — рассказал агент футболиста в интервью "РБ Спорту".
Воронин работает в "Динамо" с октября 2020 года. Он вошёл в тренерский штаб немецкого специалиста Сандро Шварца.
"Динамо" закончило первую часть чемпионата России на втором месте с 36 очками.
Агент Воронина — о продлении контракта с "Динамо": Андрея все устраивает в "Динамо"
Андрей Головаш, агент Андрея Воронина, рассказал о возможном продлении контракта тренера с "Динамо".
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