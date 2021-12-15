Почётный президент Российского Футбольного Союза Вячеслав Колосков прокомментировал новость о продлении контракта голкипера Александра Максименко с московским "Спартаком".
"У него не было других вариантов. Раз не появились другие предложения, ему ничего не оставалось делать, как остаться в своем клубе. Раньше он был первым номером, перспективный парень. Конкуренция с Селиховым заставит Максименко еще больше трудиться, чтобы вернуться в основной состав", - сказал Колосков
Напомним, что Александр Максименко сыграл 17 матчей за красно-белых в этом сезоне. 23-летний российский вратарь пропустил 28 мячей и отыграл 4 матча "на ноль".
Источник: РБ-Спорт
Колосков высказался о продлении контракта Максименко со "Спартаком"
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением касательно решения Александра Максименко остаться в московском клубе.
Фото: metaratings.ru