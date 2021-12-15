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Ловчев: Витория ничего не дал "Спартаку" как тренер

Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался об уходе Руя Витории из московского клуба.
Фото: РИА Новости
Ранее "Спартак" объявил о прекращении сотрудничества с Виторией, занимавшим пост главного тренера команды. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Ловчев подверг критике трансферную политику "Спартака" во время работы Витории в клубе. Также он заявил, что успехи "красно-белых" в Лиге Европы связаны с удачей и игрой вратаря Александра Селихова. При этом Витория ничего не дал команде как тренер, считает Ловчев.

"Как только пришел Витория, так сразу начались разные склоки. Не знаю, просил ли он сделать покупки, но то, что было сделано до него и вместе с ним, я говорю про иностранцев, просто невозможно. По-моему, даже в команде второй лиги не должны покупать таких игроков. Конечно, в Лиге Европы все произошло благодаря фарту, благодарю Селихову, результаты там и в чемпионате России разнятся, поэтому болельщики будут принимать увольнение с трудом, но Витория ничего не дал команде как тренер", - заявил Ловчев.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Ловчев Витория Спартак
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