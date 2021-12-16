Не могу сказать о том, как работает Паоло Ваноли, а также, что он сможет привнести в "Спартак". Но я абсолютно точно болею за всех итальянских тренеров, которые работают за границей. Таковых очень много. Даже я имею богатый опыт работы вне Италии", - цитирует Капелло "Чемпионат".
Ожидается, что официально о назначении Ваноли в "Спартак" будет объявлено завтра. Вчера итальянец прилетел в Москву. До этого он работал в сборной Италии, "Челси" и "Интере". Ожидалось, что Ваноли войдет в тренерский штаб Антонио Конте в "Тоттенхэме", но он в итоге отказался, что связывали как раз с вероятностью получить работу в Москве.
После 18 туров РПЛ "Спартак" с 23-мя очками идет 9-м. В последнем матче перед зимней паузой красно-белые разгромно уступили "Сочи" (0:3).
Капелло - о Ваноли: болею за всех итальянских тренеров, которые работают за границей
Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался по поводу возможного назначения Паоло Ваноли главным тренером "Спартака".
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