"Сейчас ЦСКА на правильном пути. Пригласили Заболотного, Мухина, есть желание постоянно усиливать команду. Хорошо знаю Максима Орешкина, не говоря о Евгении Гинере и Романе Бабаеве - они делают все возможное, чтобы укрепить ЦСКА. Но это кропотливая работа: надо сложить кирпичик к кирпичику, чтобы добиться результата", - цитирует Гончаренко Sport24.
Гончаренко покинул ЦСКА в марте 2021 года. До этого он тренировал клуб почти 5 лет. До окончания прошлого сезона "армейцев" возглавил Ивица Олич. Летом руководство ЦСКА приняло решение о новой смене тренера и главным тренером был назначен Алексей Березуцкий.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу 4-м с 30-ю очками. Примечательно, что бывший клуб Гончаренко на 1 очко опережает нынешний.
Гончаренко: сейчас ЦСКА на правильном пути. Орешкин, Гинер и Бабаев делают все возможное, чтобы укрепить клуб
Бывший главный тренер "ЦСКА" Виктор Гончаренко прокомментировал нынешнее состояние клуба.
Фото: ФК "Краснодар"