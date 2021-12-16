"Не считаю его топ-тренером. Вот и все. Чемпионство? Стечение определенных обстоятельств.Я просто об этом слышал и знаю с чужих слов. Если намекнуть, то большую лепту в это чемпионство внесли сами футболисты. Лидеры команды: Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие. Это в большей степени их заслуга", - сказал Филимонов в интервью YouTube каналу "Ответь по-братски".
Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время "армейцы" трижды становились чемпионами (сезоны 2012/13, 2013/14, 2015/16) и дважды выиграли кубок России (сезоны 2010/11, 2012/13).
После ухода из ЦСКА Слуцкий тренировал сборную России, "Халл Сити", "Витесс" и казанский "Рубин", где работает прямо сейчас.
"Рубин" ушел на зимний перерыв на 10-м месте, в активе казанцев 22 очка. Кроме того, команда Слуцкого вылетела в 3-м раунде Лиги Конференций, проиграв польскому "Ракуву" (0:0; 0:1).
Филимонов: не считаю Слуцкого топ-тренером. Чемпионство? В большей степени заслуга футболистов
Экс-вратарь сборной России Александр Филимонов поделился мнением о тренерских способностях Леонида Слуцкого, который сейчас возглавляет "Рубин".
Фото: ФК "Рубин"