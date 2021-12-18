- В первую очередь - опорная зона. Литвинова отправить куда-нибудь в "Уфу". Из-за этого многие проблемы. Жиго и Джикия, в принципе, неплохие защитники, но Жиго часто вынужден смещаться вперед, чтобы подчищать ошибки опорников, и не успевает вернуться. Кроме опорника, нужен полузащитник, играющий в стиле бокс-ту-бокс. И нужен приличного класса игрок под нападающих, чтобы он вел игру. Нужен хотя бы один хороший нападающий. В общем, работы впереди много, - цитирует Селюка "Советский спорт".
Бывший главный тренер "Спартака" португалец Руй Витория, об отставке которого с должности было объявлено 15 декабря, в осенней части сезона широко привлекал в состав молодых игроков. В частности, при Витории большое количество игрового времени получил опорный полузащитник молодежной сборной России Наиль Умяров, стал одним из основных игроков опорный полузащитник Руслан Литвинов, нередко играл атакующий полузащитник Михаил Игнатов, дебютировали за основную команду футболисты "Спартака-2" Даниил Денисов и Владислав Шитов. Во многом такое широкое привлечение молодежи было обусловлено большим количеством травм у игроков основного состава.
"Литвинова отправить куда-нибудь в "Уфу". Селюк высказался о проблемных позициях в составе "Спартака"
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, какие позиции в составе московского "Спартака" считает проблемными.
Фото: РПЛ